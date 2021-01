di CC, inviato all'Allianz Stadium

Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha parlato di Juve-Udinese e non solo.



SODDISFAZIONE - "Non siamo partiti benissimo, c'erano scorie dalla Fiorentina. Impauriti, non eravamo attenti su cosa fare. Sbloccato il risultato, sempre meglio".



VINCERE - "Giochiamo per vincere, siamo qui per quello. Non vedo altro risultato, ci saranno scontri diretti. Per noi importante vincere e così faremo".



CHIESA - "Posizione? Sempre la stessa. Gioca da esterno poi dipende dalle situazioni di gioco, può stare più largo o più vicino alla punta".



DYBALA - "Ma stasera ha fatto una buona partita, una delle migliori in stagione. Ha lavorato bene in settimana, gamba brillanta con più forza. E si è visto alla fine, lo scatto sul gol. Morata ha caratteristiche diverse, con chi gioca hai soluzioni diverse. Se gioca Paulo, profondità e uomini in area li trovi con altri giocatori. Con Morata diventa diverso".



SERENO - "Sereni non si è mai, si dovrà migliorare. Ci sono stati degli errori da analizzare. Siamo qui per migliorare". ATTACCANTE - "Abbiamo parlato con la società, vediamo cosa fare".



MORATA - "Risentimento l'altro ieri in allenamento, valuteremo nei prossimi giorni".



SCUDETTO - "Si sapeva che le squadre davanti sarebbero state queste. Buon cammino, stanno vincendo. Bisogna guardare partita dopo partita, vincere le nostre e in futuro vedremo a che punto saremo".



RABIOT - "Giocatore importante, un peccato non averlo sia con la Fiorentina che stasera. Sono le regole del calcio e vanno rispettate".



LA PUNTA - "Abbiamo dei nomi sulla lista, abbiamo possibilità e necessità. Vedremo".