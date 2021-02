Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha parlato di Verona-Juve.



PUNTO GUADAGNATO - "Ma no, non così. Da come si era messa la partita, sono due punti persi. Eravamo riusciti a fare la cosa più difficile: andare in vantaggio con una squadra tosta, che ti mette la partita dal punto di vista fisico. La cosa più difficile l'abbiamo fatta. Un peccato non aver gestito il vantaggio".



70 MINUTI - "Calo fisiologico di energie, non avevamo soluzioni per dare il cambio. Abbiamo abbassato la pressione e rischiato qualcosina".



UNDER 23 - "Purtroppo avevamo tante assenze, tanti ragazzi bravi ma non ancora pronti per questi tipi di partite. Lo sapevamo prima della gara che sarebbe stata molto difficile, un ostacolo grande da superare. Ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Assenti? Sapevamo di avere problemi, così tanti non ce l'aspettavamo. Giocare con i giocatori che avevamo".



RINCORSA SCUDETTO - "Ce la possiamo fare, pensare partita dopo partita. Abbiamo tante partite, non possiamo più sbagliare. Obiettivo è giocare, vincere il più possibile, per giocarsela nel rush finale e negli scontri diretti".



VERONA - "Ti porta a giocare una partita sporca, è un calcio fisico, uomo contro uomo a tutto campo. Devi accettare il duello, l'abbiamo fatto bene e meno bene. L'avevamo già incontrata. Con queste squadre e queste caratteristiche, è diverso".



RECUPERARE - "Spero di recuperarne il più possibile. Difficile per martedì, ma speriamo per la settimana prossima"