di CC, inviato allo Stadium

Andrea Pirlo, in conferenza, ha parlato dopo la vittoria con il Parma.



ASPETTO MENTALE - "L'aspetto mentale, sappiamo che dipenderà tutto dalle nostre prestazioni. Abbiamo quest'obiettivo di arrivare in Champions e l'aspetto mentale conterà più di tutto".



CONTENTO - "Contento che abbiano fatto gol i difensori, ne hanno fatti pochi quest'anno. Mi fa piacere che siano tornati al gol. Si può migliorare, abbiamo tempo, un po' di partite. Il miglioramento può esistere".



MCKENNIE - "Avevamo Cuadrado alto da una parte, serviva un giocatore tra le linee. Serviva se Dybala e Ronaldo cercavano palla tra le linee, così Alex Sandro poteva stare più alto. Abbiamo fatto meglio nel primo tempo, anche nel posizionamento del corpo abbiamo fatto molto meglio".



FRENO - "La testa comanda il corpo, arriva prima di tutto. Può portarti a fare certi tipi di prestazione. Siamo partiti al di sotto delle possibilità ma era dovuto alla stanchezza per l'Atalanta, dove abbiamo speso tanto. Pensavamo fosse una partita più abbordabile anche con una squadra come il Parma".



SUPERLEGA - "Visione? Mi sono espresso già ieri, ha parlato il presidente, il direttore. Non credo ci siano altre cose da dire in questo momento".



TENTAZIONE MORATA - "Non ho avuto la tentazione, sapevo che il risultato potevamo sbloccarlo. L'abbiamo fatto a inizio secondo tempo, magari a partita in corso avrei potuto optare per questa soluzione".



CUADRADO - "Cuadrado è stato tanto anche fuori tra covid e infortuni. Abbiamo giocato anche senza di lui. Importante e fondamentale per il sistema di gioco e lo dimostra".



RONALDO IN BARRIERA - "Episodi che capitano. Vedremo in futuro se non metterlo in barriera".



CHIESA - "Quando torna? Sta un po' meglio. E' da valutare giorno per giorno, magari domani fa un controllo e vedremo se sarà in tempo per tornare a Firenze. Valutiamo nei prossimi giorni".