di CC, inviato all'Allianz Stadium

Andrea Pirlo, in conferenza stampa, commenta il pari interno tra Juve e Atalanta.



COSA PORTA A CASA - "Porto a casa la buona prestazione, ma anche amarezza. Era lo step giusto per continuare cammino. Partita importante da disputare, abbiamo avuto tante occasioni ma se non la chiudi hai sempre in bilico il risultato".



STANCHEZZA - "Normale, stiamo giocando tanto in Champions e campionato. Il calendario è molto intenso, ma su intensità e voglia abbiamo fatto una grande gara. Qualcuno starà meglio, qualcuno fatica a recuperare. Sono contento della prestazione dei ragazzi".



TACCO MORATA - "Sì, mi ha fatto arrabbiare molto. Leggerezze che non possiamo permetterci, puoi incanalare la partita in un certo modo. Ci vuole lucidità e freddezza, e purtroppo non ci vuole. Morata ha fatto una grande partita, ha avuto le sue occasioni. Capita di non poter fare gol, ma ha fatto una grande partita".



RONALDO NON BRILLANTE - "Non era una partita facile, avesse fatto gol su rigore magari i giudizi sarebbero cambiati. Magari non è stato brillantissimo, ma capita a tutti di sbagliare un calcio di rigore".



I CAMBI - "Abbiamo avuto tre cambi, uno forzato nel primo tempo. Già nella prima parte di gara con Arthur, gli altri li abbiamo messi in modo diverso perché la partita era molto combattuta. Avevamo bisogno di gente che tenesse sul piano fisico, tranne Cuadrado che aveva qualche problemino al polpaccio e l'abbiamo avanzato per dargli meno compiti difensivi".



PAREGGI - "Sono troppi per la classifica, ma come partita giocata è stata un'ottima partita, non è da mettere insieme agli altri pareggi. Giocavamo con una squadra forte che non è più una sorpresa. Partita giocata a viso aperta dalle due squadre per inerzia della gara meritavamo di vincere".



ARTHUR - "Purtroppo ha preso una contusione alla coscia, stava facendo un'ottima partita. Così come Bentancur, che è cresciuto molto nelle ultime partite dopo il finale di stagione in cui aveva sempre giocato e aveva bisogno pure di riposare".



GOMEZ - "Sorpresi? No. Pensavamo potesse giocare dall'inizio, giocatore importante per l'Atalanta e ha fatto bene in questi anni, il suo ingresso non ci ha scombussolato. Sapevamo che era una forza importante per loro".



RONALDO - "Se ho pensato di sostituirlo? No, Morata si era un po' innervosito e allora mi è sembrato giusto far uscire Alvaro. Anche per l'ammonizione, quando si fa prendere dal nervosismo esce dalla partita".



INDIETRO IN CLASSIFICA - "Recuperare punti? Bisogna concentrarsi in campionato, a gennaio ci saranno tante partite e giocheremo ogni tre giorni. Pensiamo a fare queste partite di chiusura, poi una settimana di riposo. A gennaio si riparte e speriamo di recuperare punti".