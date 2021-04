di CC, inviato a Torino

Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha analizzato Juve-Genoa.



LA VITTORIA - "Abbiamo fatto un buon primo tempo, giusto spirito. Abbiamo aggredito la partita bene per metterla in un certo modo. Siamo entrati con atteggiamento rinunciatario, dopo il gol loro si è complicata. Siamo stati bravi a rimetterla nei giusti binari".



JUVE VELOCE - "Abbiamo giocatori bravi nel ripartire, di gamba, con una certa velocità. Quando riusciamo ad avere campo diventa tutto più facile. Dobbiamo migliorare in fase di superiorità, c'è da sfruttare meglio queste cose. Ci è capitato con il Napoli, c'è da migliorare questo, così da finalizzare meglio".



CUADRADO - "Era già ammonito e aveva rischiato il secondo giallo. Abbiamo preferito tenerlo fuori per non complicarci la gara".



DOPO SCAMACCA - "Pensavamo d'aver fatto la partita, ci siamo abbassati e abbiamo giocato lentamente. Abbiamo rischiato di prendere gol ed è successo".



RONALDO - "Indispettito? Era arrabbiato perché non aveva fatto gol, aveva visto delle occasioni in cui poteva fare gol. Ed è normale che un giocatore così voglia sempre migliorare, è dovuto anche ad alcune dinamiche di gioco. Normale poi che si arrabbi".



CLASSIFICA MARCATORI - "Può essere un vantaggio per lui e la Juve? I campioni devono avere gli obiettivi in testa, ci sono quelli di squadra e personali. Ha sempre la possibilità di vincere, ci sono partite in cui poteva fare gol, lui ha sempre voglia di vincere. Se Ronaldo fa tanti gol, la Juve vince le partite".



RISCHIO MULTA - "No, non penso proprio. Era arrabbiato a fine partita come capita a tanti. La partita era finita ed è normale che possa avere nervosismo. Non penso che sarà multato da società o allenatore".