di Andrea Menon, inviato a San Siro

Andrea Pirlo in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan a San Siro ha dichiarato: "Un'annata particolare per tutto, quindi abbiamo una rosa importante, oggi erano assenti dei giocatori, ma chi li ha rimpiazzati ha fatto bene e non li ha fatti rimpiangere. Serve questo.



CAMBI - Non stavo sostituendo Chiesa e Dybala, ma altri. Poi Chiesa ha avuto un problema e ho cambiato.



THEO HERNANDEZ - Trasformato in anello debole oggi? Sì, avevamo preparato questa partita così, tenendo alto Chiesa a destra anche per bloccare Theo Hernandez, dandogli anche compiti difensivi e non solo la possibilità di spingere.



SCUDETTO - Non ci sono favorite, ci sono tante partite e squadre che possono lottare, lo si è visto. Andiamo avanti. Oggi non cambia niente, dobbiamo guardare noi stessi, giocare partita dopo partita e ad aprile vedremo dove saremo".