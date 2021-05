Dopo aver parlato alle televisioni, Andrea Pirlo ha commentato Bologna-Juventus 1-4 anche nella consueta conferenza stampa post-partita: "Gli obiettivi che ci eravamo prefissati erano le due competizioni disponibili più il campionato. Non siamo riusciti a vincere lo scudetto perché l'Inter è stata migliore di noi, ma la ritengo un'annata positiva".



RONALDO OUT - "Abbiamo deciso insieme. Ha fatto una grande partita mercoledì in finale di Coppa Italia, ha speso tanto. Abbiamo preferito tenerlo in panchina, in modo che fosse pronto in caso di necessità. In panchina avevamo un certo Morata l’altra sera, non avevamo dubbi nel metterlo in campo. Se la Juve gioca meglio senza Ronaldo? È stato capocannoniere anche quest’anno. Ha dimostrato di essere un campione quindi tutto il resto sono eresie". PIRLO RIMANE? - "Non lo so. Io ho fatto la mia prima stagione, l’ho portata a termine nel migliore dei modi non c’entrando però l’obiettivo scudetto. Sono sereno: ho dato il 100% per questa squadra poi decideranno loro cosa fare".