di CC, inviato all'Allianz Stadium

Andrea Pirlo commenta la vittoria bianconera con la Dynamo Kiev in conferenza stampa. Ecco le sue parole.



CONVINTA - "Il nostro cambiamento tra Champions e campionato è strano, non dovrebbe essere così, dovremmo affrontare le due competizioni con la stessa voglia. Stiamo lavorando per questo, tutte le partite sono importanti per continuare la crescita. Avevamo bisogno di una prestazione di squadra dopo Benevento. Era importante dare un segnale forte, per entrare tra le migliori d'Europa e giocarsi il primo posto".



CHIESA - "Giocatore forte, catapultato d'un tratto nella Juventus. Ci vorrà un po' di tempo, voleva fare questo benedetto gol e sbloccarsi. Contenti della prestazione".



ALEX SANDRO - "Grandissima partita, era difficile dopo due mesi e aver fatto solo una partita settimana scorsa ritrovare forza e lucidità. Bravissimo nelle due fasi, contenti di aver ritrovato un gran giocatore"



MORATA - "Un gran giocatore, peccato non averlo in queste due partite".



CLEAN SHEET - "L'ho richiesto, soprattutto nei momenti finali, quando magari abbassiamo la guardia. Siamo stati bravi e concentrati, l'avevo chiesto per la partita".



BARCELLONA - "Ci proveremo, sarà bellissimo al Camp Nou. Prima pensiamo al derby, al Torino, che è fondamentale. Da domenica penseremo al Barcellona".



MCKENNIE - "Anche lui ha fatto una bella partita, soprattutto in fase di riconquista, ottima in fase di ripiegamento. Facendo da schermo e in ripartenza. Veniva da un altro campionato, con un'altra lingua, buone prestazioni e altre meno. Pian piano entra nei meccanismi. Sta crescendo molto".



RIPRESA - "Capita in una partita di soffrire due o tre minuti, in quei momenti devi compattarti con le linee strette e lavorare di squadra. Abbiamo rischiato poco, ma un po' di fase difensiva serve per alzare il livello di pericolo. Dobbiamo stare attenti magari quando siamo in pressione e lasciamo varchi. Tutto sommato non abbiamo sofferto e fatto una buona gara".



DYBALA - "Sta bene, lo preservavamo per la partita di Torino e non avevamo il rischio di metterlo stasera. Se c'era bisogno lo mettevamo, ma non c'è stato bisogno".



RONALDO - "La quantità? Non possiamo dire niente a Ronaldo, ogni giorno è un record su record che supera, abbiamo la fortuna di averlo con noi e sappiamo qualità e apporto a ogni partita. Speriamo possa continuare a lungo questo suo ruolino".



TREQUARTISTA - "L'alternanza? C'è una logica in base a dove spingiamo di più, se da destra o sinistra. Giochiamo col trequartista adatto a queste caratteristiche. Se abbiamo Alex Sandro che spinge, magari mettiamo un destro che entra nel campo, con Cuadrado l'opposto. In base a chi deve spingere".



DRAGUSIN - "Lancio i giovani? Quando hai questa possibilità credo sia una cosa bella per lui e per il club, per far vedere che dalle giovanili tanti giocatori si possono avvicinare alla prima squadra. Sul 3-0 abbiamo avuto l'occasione di inserirli. Cosa bella per tutti, per il movimento del settore giovanile. Abbiamo fatto esordire Frabotta e Portanova, oggi Dragusin. Di grande prospettiva e ce ne possono essere altri come lui".