Andrea, in conferenza stampa, analizza Juve-Sassuolo."Per noi, dovevamo dare continuità dopo San Siro. Importante continuare questa cavalcata, sofferto dopo l'1-0 per mancanza di concentrazione. Pensavamo fosse finita. Se sei pigro vai incontro a questa situazione"."Mi sono arrabbiato, l'ho detto ai ragazzi ma lo rifarò domani. Non può succedere, le partite sono importanti. Vanno gestite diversamente, devi avere una gestione da squadra matura. Hai questi cali e poi subisci dei gol"."Preoccupano le assenze, covid e infortuni soprattutto. Sono scontri di gioco e valuteremo Dybala e McKennie. Dybala al collaterale del ginocchio, McKennie aveva sentito qualcosa ieri e ha avuto un riacutizzarsi""C'è da preoccuparsi perché rimaniamo in pochi con partite ravvicinate. Difficile per noi come per tutti. Le vittorie si costruiscono con vittorie e sacrificio, sbagliato già troppe volte. Dopo il Torino, abbiamo capito che per i risultati ci vuole voglia e determinazione, concentrazione massima"."Giocherà mercoledì, si sta allenando con continuità, avrà spazio per mettere minuti nelle gambe"."Abbiamo gestito male la superiorità, avendo le nostre occasioni già nel primo tempo. Sia in 11 che subito dopo. Eravamo stati bravi ad andare in vantaggio, ma devi gestirla meglio, senza forzare ma facendoli correre per trovare il varco giusto. Non è stato così, ci siamo rilassati e succede di tutto"."Quello più complicato, per tante cose, perché ci sono tante partite ravvicinate, senza preparazione. Ricominciato subito dopo lo scorso campionato. Per tutti molto difficile. La pandemia ti porta giocatori via all'improvviso, devi stare attento perché può succedere qualsiasi cosa. Ci siamo adattati, continuiamo a farlo",