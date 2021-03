di CC, inviato allo Stadium

Andrea Pirlo, in conferenza stampa, analizza la partita della Juventus e la vittoria sullo Spezia.



INIZIO - "Non era iniziata nel migliore dei modi, De Ligt non poteva giocare e Alex è andato centrale con Frabotta a sinistra. Sapevamo che sarebbe stata difficile, non avevamo energie. Sapevamo che lo Spezia ci avrebbe concesso spazi. Nel secondo tempo, con l'ingresso di chi è entrato abbiamo dato spinta a freschezza e abbiamo portato a casa il risultato".



CHIESA - "Già ieri ho detto che Chiesa come attaccante non mi piace, il ruolo è di esterno, destra o sinistra, rende al massimo. La partita? Sofferto il giusto, mai fatto tiri nello specchio, Szczesny mai una parata. Sapevamo che lo Spezia avrebbe portato tanti uomini e da noi una fase difensiva più accorta. Mai ricevuto tiri".



BERNARDESCHI - "Mi soddisfa, ma lo fa sempre. Disponibile a giocare in ogni ruolo. In Coppa da terzino, con disponibilità. Ha la gamba fresca per il ruolo. Risorsa per il campionato". FRABOTTA - "Poverino, anche lui va avanti da un po' di tempo con una pubalgia. Si allena e gioca con anti infiammatori. Ha fatto il suo finché ha tenuto".



MORATA - "Dal primo minuto con la Lazio? Non lo so. Era già tanto farlo giocare oggi una mezz'ora, dopo un po' di tempo l'avevamo riportato tra i convocati, contenti di questo. Dovrà fare qualche allenamento, il gol gli darà energia, ne ha bisogno dopo questo periodo tra virus e infortunio. Contento che sia tornato, ci potrà dare apporto ancora migliore".



RITORNI - "Spero di avere giocatori a disposizione, c'è chi sta tornando a correre. De Ligt ha avuto un problema a Verona, un calcio sul polpaccio che l'ha fatto indurire. Non poteva giocare. Vedremo nei prossimi giorni".