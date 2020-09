Andrea Pirlo parla in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Samp: "La cosa che mi soddisfa di più è che abbiamo tenuto bene il campo per 90 minuti, abbiamo tenuto un atteggiamento propositivo fino al novantesimo"."Me l'aspettavo, stiamo lavorando su questo. Sulla riaggressione sulla palla persa, sulla voglia di attaccare in avanti e le difese preventive. Non è da tanto che lavoriamo insieme come squadra, tanti principi stanno già entrando nella testa dei giocatori. Non deve avvicinarsi alla Juve ideale, cerco di tirare fuori il meglio da chi ho a disposizione. Regista? Abbiamo quattro centrocampisti che possono giocare assieme, come stasera con McKennie e Rabiot oppure Bentancur che ha giocato spesso la scorsa stagione e arriva da un infortunio e Arthur che si deve ancora ambientare"."Come ho detto prima lavoro coi giocatori che ho a disposizione, sono grandi giocatori che si applicano e lavorano per migliorarsi. Abbiamo appena iniziato e ci sarà voglia e modo di migliorare. La predisposizione al sacrificio che hanno ogni giorno mi danno grande sicurezza"."Vedremo, ancora non ce l'abbiamo. In testa ho un modo di vedere il calcio con un centravanti. Lo proveremo nel corso della stagione, se non dovesse arrivare abbiamo altre soluzioni. L'importante è riempire tutte le zone d'attacco per poterci posizionare bene"."Qualche difetto c'è sempre, non esiste la partita perfetta, dobbiamo sempre cercare di migliorarsi. Non abbiamo sfruttato bene gli esterni come tante volte potevamo fare. Inversione Rabiot McKennie? Quando è uscito Cuadrado ho spostato McKennie a destra"."Lui ha bisogno di star bene, si sta allenando bene dal primo giorno, fortunatamente non è andato in nazionale e abbiamo potuto lavorare con lui per più tempo, ha lavorato molto bene, la speranza è che stia bene fisicamente, ha dimostrato all'Arsenal di essere un campione"."Non so se ci saranno sorprese, metto in campo che per me sono i più adatti nelle partite che devo giocare, in questa circostanza lui lo è stato, non ho avuto dubbi di schierarlo, se c'è da mettere dentro un ragazzo che merita non c'è nessun problema"."E' un giocatore di qualità che può giocare in ogni posizione d'attacco. Insieme a Kulusevski, al suo posto, centravanti, quando tornerà a disposizione valuteremo dove metterlo in campo".