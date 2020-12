Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa della vittoria bianconera sul Parma.



LA MIGLIORE JUVE? - "È stata una buona Juve, ma non so se la migliore: avevamo fatto altre buone prestazioni. Abbiamo fatto un’ottima prestazione secondo me anche mercoledì, contro una grande squadra come l’Atalanta. E' stato un peccato perdere due punti per occasioni sbagliate. Questa arrabbiatura magari ci ha portato a fare una grandissima gara stasera".



ATTEGGIAMENTO - "Mi è piaciuto l’atteggiamento perché era importante vincere la partita, però era importante anche dare un segnale a noi stessi che se si vogliono raggiungere gli obiettivi. Se si vogliono raggiungere delle vittorie bisogna entrare con questa forza e con questa voglia. Stasera siamo entrati con lo spirito giusto di vincere la partita in tutti i modi".



COME STA LA SQUADRA - "Stiamo bene, stiamo bene sia fisicamente che mentalmente, perché i ragazzi hanno capito che per vincere le partite, per giocare partite di questo genere, ci vuole grande professionalità. Ci vuole grande voglia di raggiungere i risultati. Lo stiamo dimostrando perché stiamo proponendo un calcio aggressivo, offensivo, quindi quando hai questa voglia e questa determinazione i risultati arrivano".



CRISTIANO - "Gli ho detto che ero preoccupato quando ha fatto il colpo di tacco, che è sempre un colpo pericoloso per i muscoli".



DYBALA - "Come ho detto l’altro giorno, sono l’allenatore, penso ad allenare tutti i giocatori, Dybala è uno di questi, si sta comportando benissimo, peccato che ha avuto un problemino l’altro giorno in allenamento, ieri ha provato, ma ha avuto paura di farsi male, quindi speriamo di recuperarlo per martedì sera. I campioni fanno sempre parte delle squadre forti".