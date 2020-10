di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha commentato Juve-Verona.



COSA SI PORTA A CASA - "Un punto, ma mi è piaciuta la reazione dei ragazzi dopo il loro gol. Sapevamo della forza, dell'intensità, della voglia di giocare a tutto campo. Con Verona e Atalanta è sempre difficile. Creato tanto nel secondo tempo, peccato non aver portato a casa punti".



KULUSEVSKI - "Veniva da 6 partite consecutivo, sarebbe stato l'unico cambio a disposizione. Non avendo Ronaldo o Chiesa, era l'unico che poteva cambiare lo svolgere della gara. Era giusto farlo riposare e dare un'occasione a Bernardeschi".



DYBALA - "Buona partita, andando oltre a ciò che pensavamo. Ha fatto 90 minuti correndo fino alla fine".



PREOCCUPATO - "Non mi preoccupa in chiave Barcellona, sono due partite con gioco diverso. Atalanta come il Verona gioca diversamente dal Barça, sono gare particolari e devi fare certe cose che abbiamo provato a fare. Non mi è piaciuto l'atteggiamento remissivo nel primo tempo, troppo rinunciatari nell'aggredire il Verona e abbiamo lasciato campo per la costruzione".



CLASSIFICA - "Non mi preoccupano i 3 pareggi, siamo in costruzione. Dispiace lasciare punti, ma la strada è giusta. Siamo di lunga durata, è solo la quinta partita che facciamo insieme. Vedo cose positive".



BONUCCI - "Ha avuto un problemino alla coscia, anche a Kiev l'ha avuto. Aveva stretto i denti per giocare, non avevamo altri. Valuteremo come starà".



VERONA - "Sapevamo del loro tipo di gioco, già dall'anno scorso esprime questo tipo di gioco, cercano di vincere i duelli. Eravamo pronti a questo tipo di partita e non siamo rimasti sorpresi. Abbiamo preso gol con un passaggio laterale che non si sarebbe dovuto fare. Giovani di prospettiva ed è bravo ad allenarli in quel modo".