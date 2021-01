di CC, inviato allo Stadium

Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha analizzato Juve-Spal



SUI RAGAZZI - "​Siamo doppiamente contenti per il risultato, per aver messo in campo tanti ragazzi, opportunità di giocare con i grandi. A questo livello con la Juventus non è facile, siamo contenti".



INTER - "La partita di Milano è dimenticata e fa parte del passato. Sarà una semifinale di Coppa Italia, l'affronteremo con la voglia di andare in finale. Sono due partite diverse e da cancellare quella di domenica, da preparare per il raggiungimento della finale".



SODDISFAZIONE - "Non aver preso gol è importante, dà consapevolezza del lavoro svolto. E fa sempre piacere soprattutto in questo periodo quando giochi ogni tre giorni e può mancare lucidità".



GIOVANI - "Abbiamo avuto la fortuna di riavere i tre positivi al covid, con loro avremo la rosa al completo a parte qualche acciacco. Speriamo di non avere altre defezioni".



BUFFON - "Avere Gigi è un piacere, è un piacere vederlo allenare tutti i giorni. Sembra ancora un ragazzino, quando uno ha questa energia deve andare ancora avanti. Se ha pochi stimoli, meglio fare altro. Quando giocavamo? Non pensavo facesse questa lunga carriera. Ha avuto acciacchi importanti, alla schiena, ma ha avuto grande forza e lucidità. Ha lavorato tanto sul fisico. Avrà ancora spazio perché sta dimostrando di essere ancora tra i migliori al mondo".



FAGIOLI - "Prima partita, grande a livello tecnico e fisico. Di grande prospettiva, cercheremo di farlo crescere al meglio".



BERNARDESCHI - "Distorsione alla caviglia, speriamo".



MORATA - "Pestone, può essere recuperato per domenica".



GIOVANI - "Quanto si vedranno? Dipende da ciò che accadrà in futuro, non è facile catapultarli da una partita di coppa al campionato. Come accaduto in passato, Frabotta ha giocato partite importanti, Dragusin ha giocato in campionato. Se ci sarà spazio e bisogno, guarderemo ai ragazzi".



KULU E MORATA - "Alvaro sembra meno brillante per il problema all'adduttore, l'ha tenuto fuori nel momento migliore. Poi il rientro, 120' con il Genoa e il calo. Ma sta meglio, recupera la condizione e lo ritroveremo nelle prossime gare. Kulu sta meglio, sarà squalificato ma lo ritroveremo nelle prossime volte".