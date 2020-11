di CC, inviato all'Allianz Stadium

Andrea Pirlo, in conferenza stampa, commenta Juve-Cagliari.



SODDISFATTO - "Sono rimasto soddisfatto per atteggiamento e voglia di vincere. Entrati con voglia importante, necessaria prestazione che dava continuità a Roma, soprattutto per i ragazzi era importante tornare a vincere e prendere consapevolezza del lavoro".



VINCERE - "Era importante, dopo la sosta non è semplice. Tanti sono arrivati ieri, stanchi dai viaggi. Era importanti dare tanta intensità alla partita già dall'inizio. Quando inizi con questa voglia, difficilmente poi queste partite non le vinci".



DE LIGT - "Sono stati molto bravi, De Ligt e Demiral, per lui la miglior partita a livello tecnico. De Ligt, ero curioso anch'io, vederlo scalpitare era entusiasmante, si meritava questa partita. L'ha fatta al migliore dei modi, perché è un campione".



BERNARDESCHI - "Grande partita, se la meritava. Dalla nazionale con spirito diverso, deve concentrarsi sulle prestazioni, avere testa libera per mostrare le qualità. Si meritava una serata del genere, sono contento".



ARTHUR - "Doveva giocare, ne aveva bisogno. Veniva da un campionato diverso con un gioco diverso, è fondamentale per la nostra squadra".



SQUADRA INTENSA - "Volevo vedere squadra intensa, dare velocità al gioco. A due tocchi ci siamo anche divertiti. Le soluzioni poi le troviamo perché abbiamo grande tecnica. Le soluzioni poi le troviamo".



FIN DAL PRIMO GIORNO - "I giocatori stanno rientrando, trovando delle giocate importanti. Con squadre così chiuse è importante far girare la palla per trovare spiraglio giusto. Avevamo bisogno di intensità e riaggressione e l'abbiam fatto fin dal primo minuto".