In conferenza stampa, Andrea Pirlo ha commentato il pari nel derby di Torino.



CALO DI CONCENTRAZIONE - "Abbiamo avuto un buon approccio, col giusto atteggiamento. Eravamo riusciti a sbloccare la gara che è la cosa più importante quando incontri una squadra che si difende bene come il Torino. Poi abbiamo avuto un calo di concentrazione e degli errori grossolani che ci sono costati il resto della gara".



KULUSEVSKI - "L'errore? Accettabile perché è un ragazzo di 20 anni al primo anno con la Juve, può capitare anche ad un giocatore della sua classe. Possono sbagliare i calciatori, gli allenatori, questa è la cosa meno grave".



COSA MANCA - "Stanno mancando i risultati, la continuità, la concentrazione da tenere nei 90 minuti e purtroppo perdi punti per squadra". SPOGLIATOIO - "Dobbiamo avere la pressione di dover centrare l’obiettivo. Eravamo abituati a lottare sempre per il primo posto adesso siamo in un’altra situazione, normale che la squadra abbia la pressione di poter entrare nelle prime quattro".



I 3 ESCLUSI - "Quando tornano? Sinceramente non ci ho pensato. Ho altri pensieri in testa, da domani vedremo".



SETTIMANA DURA - "L’approccio è stato buono, con la giusta mentalità. Eravamo passati in vantaggio e abbiamo avuto anche altri occasioni. La squadra deve pensare a far bene e fare più punti possibili. Se il primo posto si allontana, dobbiamo cercare di stare più possibili vicino alle prime".



DANILO - "Ha fatto bene, mi ha convinto. Non l’ho cambiato per demeriti ma per cercare di cambiare qualcosa. Ha fatto bene anche oggi, soddisfatto della sua prestazione".