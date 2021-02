Pirlo, in conferenza stampa, ha analizzato Napoli-Juve.



RISULTATO INGIUSTO - "Penso proprio di sì, ho rivisto adesso Rino e mi ha fatto i complimenti. Ha analizzato bene lag ara anche lui. Il primo tempo non l'abbiamo regalato. Fatto bene, ma abbiamo creato meno rispetto alla ripresa. Fatta una buona gara con gestione del possesso, ma tutto sommato abbiamo fatto bene anche nel primo tempo".



CON L'ARBITRO - "Ho solo chiesto sul portiere, ha perso tempo tutta la partita. Se lo lasci condurre questo gioco, senza mai ammonirlo, è normale che continui in questo modo. Il rigore? Non l'ho visto, però dal campo se si dà un rigore così, allora ce ne sarebbero da dare 3 o 4 a partita. Non l'ho rivisto, ma mi basta ciò che mi hanno detto i giocatori". BATTUTA D'ARRESTO - "Siete arrabbiati? Lo siamo tutti. Non meritavamo di perdere, l'abbiamo affrontata bene e ci è mancato solo il gol. Quando crei così tanto e non concretizzi, porti a casa zero punti. La prestazione è stata buona, c'è sempre fiducia, peccato aver lasciato a casa tre punti".



SEGNO CHIARO - "Squadra offensiva? Erano quelli che avevo a disposizione. Ricordiamoci che Dybala è fuori da un mese, non ho altre soluzioni in avanti, faccio ruotare i giocatori così da avere qualcuno fresco per il secondo tempo. Ci adattiamo, facciamo tante partite. Solo complimenti per i ragazzi".



GIOCATORI DA RECUPERARE - "Spero di recuperarli tutti, vediamo cos'ha fatto Cuadrado con un problemino muscolare. Vedremo nei prossimi giorni. Ora da recuperare mentalmente e fisicamente, abbiamo una partita importante".