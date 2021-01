Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha analizzato Samp-Juve.



PARTITA FATICOSA - "Giocavamo con una grande squadra, la Samp ha dimostrato di aver lottato con squadre di livello, sapevamo che sarebbe stata difficile da giocare. Molto bravi a interpretarla, dovevamo chiuderla e abbiamo avuto le occasioni per il 2-0. Così abbiamo fatto un po' fatica".



RONALDO - "E' stato importante per tutta la partita, anche il passaggio per Morata per il primo gol. Quando non segna riesce comunque a dare un suo contributo. E' normale che un po' di stanchezza a tutta la squadra possa esistere, è dall'inizio della stagione che facciamo tante partite".



COPPA ITALIA - "Arriva troppo presto? No, arriva quando deve arrivare. Lo sapevamo sin dall'inizio che il calendario sarebbe stato fitto. Ora riposiamoci e proviamo la partita di martedì".



DOSARE LE FORZE - "Lo sappiamo che saranno tante partite, quindi è normale che le rotazioni ci saranno. Impossibile mantenere una certa intensità con gli stessi giocatori. Rosa ampia con giocatori che possono giocare qualsiasi partita. Non ho dubbi".



MORATA - "Straordinari? Ci ricordiamo che abbiamo fuori Dybala da un po', lo aspettiamo perché è importante per noi. Kulusevski era squalificato. Chi ha giocato l'ha fatto bene. Ramsey si è adattato. Contenti come siamo".



DNA - "Ho sempre detto che dobbiamo guardare a noi stessi, non alle altre. Dipenderà dalle vittorie che faremo in campionato. Se le altre vincono, bene. Guardiamo a quello che faremo in campionato".



CALO JUVE - "Normale, non avevamo chiuso con un punteggio superiore a 0-1. Ma non abbiamo corso rischi. Faticare sul passo? No, abbiamo gestito le situazioni che potevano crearsi, non hanno mai avuto grandi occasioni, potevano spingere sul pareggio. Bravi ad adattarci, a cercare di fare il secondo gol".



CHIELLINI - "Tornato ad alto livello? Contento che sia tornato, sta facendo tante partite di fila, non capitava da anni. Ancora oggi dimostra di essere uno dei migliori".