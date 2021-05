di CC, inviato allo Stadium

Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha analizzato la vittoria con l'Inter.



COSA DA' - "È stata una partita da Juve, come non è successo in tutta la stagione. Era fondamentale continuare la rincorsa. Abbiamo ancora una speranza di Champions, ci proveremo a Bologna. Ce la siamo giocata bene fino all’espulsione di Bentancur, poi è diventata una partita diversa. Grazie al sacrificio di tutti abbiamo ottenuto questo risultato".



DA JUVE - "Partita da Juve com'eravamo abituati a vederla, a vederla vincere. Voleva raggiungere a tutti i costi il risultato per l'obiettivo. Cuadrado, Rabiot.. tutti hanno fatto una grande partita, di sacrificio, soprattutto perché eravamo in 10. Con questa voglia è difficile batterci".



RONALDO E CALVARESE - "Poche volte in cui era contento di uscire, sarebbe stato in campo altra mezz'ora di uscire. Avrebbe avuto poche occasioni. Negli spogliatoio tranquillo e sorridente. Dopo l'espulsione ha condizionato la partita. Tanti episodi da valutare da lì".



SUL METRO DI GIUDIZIO - "Non mi è piaciuto per com'è interpretato la gara, ammonizioni per falli normali a noi, a loro non è stato fatto, come su Lautaro. Ma non voglio elencare gli episodi. Gara condizionata dagli episodi e poi tutto il resto".



APPROCCIO - "Ci dà forza, energia, perché vincere contro l'Inter in 10 non è facile e l'abbiamo fatto per un grande spirito di squadra. Volevamo questa vittoria per continuare la corsa. Ora recuperiamo energie, abbiamo speso e corso tanto per arrivare nelle migliori condizioni nella finale di Coppa Italia".



COME NEL 2018 - "Speriamo! Il nostro focus era vincere la partita di oggi e hai centrato l'obiettivo. Se fai il tuo lavoro il resto passa in secondo piano. Vediamo domani".