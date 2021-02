Dopo aver parlato in tv, Andrea Pirlo ha integrato i suoi commenti alla vittoria della Juventus per 2-1 sull'Inter a San Siro in Coppa Italia. Queste le parole dell'allenatore della Juve nella conferenza stampa post-partita: "Bentancur ha disputato una buona partita, ha un buco nel piede e sta stringendo i denti. Sabato vista la squalifica potrà recuperare per i match successivi. La sostituzione di Ronaldo? Cristiano sta giocando tanto e noi abbiamo tanti impegni ravvicinati, ora arriva la Roma ed è giusto farlo anche rifiatare."