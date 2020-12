Andrea Pirlo ha commentato così la vittoria della sua Juventus a Marassi contro il Genoa: "Era importante lasciare da parte la Champions, alla quale penseremo tra qualche mese, e pensare al campionato - ha detto a Juventus tv - L'abbiamo fatto col giusto atteggiamento, la squadra era pronta alla riconquista dal primo minuto così come volevamo fare in questa partita. Rispetto a Benevento e Crotone abbiamo capito che per vincere le gare bisogna avere sempre grande determinazione e voglia di fare risultato, senza pensare che possa arrivare solo per le giocare dei singoli. Abbiamo fatto una partita da squadra, così come era già successo nelle ultime partite, e così poi è più facile che arrivino i risultati".



COME AL CAMP NOU - "Oggi ho rivisto la stessa mentalità di Barcellona, con la giusta voglia di andare alla ricerca del risultato dal primo minuto e di recuperare la palla appena persa. E' quello che avevamo messo in testa ai giocatori e che volevamo vedere fin dall'inizio. Quando vieni da una partita così importante in Champions non è facile catapultarti nel campionato in una partita come quella di Marassi. Invece siamo entrati con lo spirito giusto e l'obiettivo di vincere la partita e dominarla dall'inizio. Questa è stata la cosa più bella da vedere. Dybala ha fatto una buona partita, aspettava da tanto questo gol e finalmente è arrivato. Si è sbloccato psicologicamente e vedrete che da adesso in poi farà sicuramente meglio. Il gol subito? E' arrivato dopo che avevamo sbloccato la gara in una partita difficile, ma non deve succedere, soprattutto in partite così importanti e delicate. Perché nell'unico tiro in porta abbiamo subito preso gol. Dobbiamo stare più attenti in queste situazioni". TRIDENTE - "Dybala, Ronaldo e Morata hanno fatto bene, si sono sacrificati, l'atteggiamento è stato giusto e anche se per pochi minuti sono stati bravi a interpretare questa soluzione offensiva nel migliore dei modi.



CHAMPIONS - "Quando si arriva a questi turni le avversarie sono tutte forti, speriamo d'incontrare una squadra che possa essere anche alla nostra altezza, ma non cambierà più di tanto".