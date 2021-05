Ancora quattro partite per decidere cosa ne sarà della Juventus dell’anno prossimo. In ballo il futuro di Andrea Pirlo, che si gioca la permanenza in base all’accesso alla prossima edizione della Champions League. Condizione necessaria, senza la quale la Juve subirà un ridimensionamento e il Maestro saluterà. Tanti i nomi circolati in quest’ultimo periodo: il più suggestivo Allegri, ma Il Messaggero tiene sempre in considerazione la candidatura di Inzaghi, il cui rinnovo con la Lazio è in una fase di stallo.