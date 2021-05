"Non so chi allenerà la Juve l'anno prossimo, improbabile che sia Pirlo, ma so per certo che ci saranno moltissimi cambiamenti. E' una squadra da risistemare: ha tanta qualità in alcune zone del campo e in altre poca. Se non sarà rivoluzione, mi aspetto comunque qualcosa di simile". Così ha parlato Sandro Piccinini in diretta da Sky Calcio Club.