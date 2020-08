Pirlo va già di corsa e purtroppo per lui e per la Juve non c'è alternativa. Come si legge su Tuttosport, i tempi per la preparazione della nuova stagione sono strettissimi. Il raduno dei bianconeri sarà organizzato alla Continassa dal 24 o 25 luglio. La squadra non sarà al completo visto che il mercato non avrà neppure aperto. Pirlo lavorerà coi giocatori per una settimana prima della pausa per le nazionali e vedrà nuovamente la squadra tra il 7 e l'8 settembre. Il tempo per inculcare le sue idee di calcio, dunque, sarà ridotto all'osso. AMICHEVOLE - Prima dell'inizio della nuova stagione la Jue avrà tempo, forse, per un'amichevole, magari una settimana prima dell'inizio del campionato di Serie A fissato per il 19 settembre. L'avversaria sarà una squadra di "buon livello" e a questo test potrebbero essere aggiunte alcune amichevoli in famiglia con l'Under 23. In tutto Pirlo avrà 19 giorni di tempo per allenare la squadra e prepararla in vista della nuova stagione. Molto del lavoro sarà svolto ovviamente a campionato in corso perché prima dell'inizio della stagione il tempo inizia già a stringere.