3









Il Maestro e l'Allievo. Stavolta però con i soprannomi rovesciati: perché se Pirlo è ormai universalmente riconosciuto come il Maestro (in campo), di maestri ne ha avuti diversi e importanti. Da Mazzone ad Ancelotti, fino ad Allegri. Nessuno probabilmente gli ha rubato il cuore come Antonio Conte. Con cui ha continuato a frequentarsi anche fuori dal campo, come dimostrano i festeggiamenti per il Capodanno. 8 mesi fa, abbracciati e in procinto di vivere a pieno una nuova avventura; 8 mesi dopo, acerrimi rivali. Ma non nemici.



IL FEELING - Nel 2011, il primo incontro professionale tra le parti. Conte viene scelto dalla Juventus e Andrea è l'acquisto che deve cambiare i bianconeri. Fu subito amore. "Pirlo ha carisma, personalità e abitudine a vincere. Sono felice di averlo", disse Conte. Pirlo, invece, ricorda volentieri le doti del leccese: "Una sua lezione di 20 minuti al video vale tre giorni di allenamento: capisci subito al volo che cosa devi fare. Io ho iniziato in quei momenti a pensare da allenatore". Ecco, capito perché è tutto così speciale? Speciale come quella tentazione: iniziare proprio da vice di Conte. Era il 2017, le idee non chiarissime ma già indirizzate. Chissà dove sarebbe oggi, Pirlo, se avesse seguito quell'idea.