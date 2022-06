Come racconta Tuttosport, Pirlo sarebbe convinto di avere la ricetta per rilanciare Ramsey dopo l’ennesima stagione deludente a dir poco: i tifosi dei Rangers hanno ancora in mente il rigore calciato malamente nella finale di Europa League poi persa contro l’Eintracht di Francoforte (di Kostic , casualmente un obiettivo juventino). Fuori dal progetto tecnico di Allegri e con un ingaggio pesantissimo, Ramsey ormai da giorni, attraverso il suo entourage, tratta la risoluzione del contratto.