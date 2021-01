La Juventus riparte contro l'Udinese per iniziare il 2021 nel migliore dei modi, mettersi alle spalle una fine 2020 da dimenticare e lanciare finalmente l'attacco alla vetta della Serie A. Contro la squadra di mister Gotti sarà peraltro il primo esame di un mese di gennaio a dir poco rovente, tra big match di campionato e impegni di coppa: questo è il momento decisivo per non perdere il treno!

COSÌ SI SPIEGANO I TITOLI DELLE PRIME PAGINE DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI SPORTIVI

Corriere dello Sport: "Juve, dentro o fuori"

Tuttosport "Pirlo-Juve, il piano rimonta"