Yeni görevinde başarılar hocam! Bocca al lupo mister pic.twitter.com/fte7LR5u7h — Merih Demiral (@Merihdemiral) June 12, 2022

Un augurio particolare per. E' arrivato direttamente dal ritiro della Turchia, che condivide lo stesso albergo a Istanbul dove in questo momento si trova Andrea Pirlo, pronto alla nuova avventura in panchina in Super Lig.In compagnia di Hakan Calhanoglu, Demiral è andato a trovare il suo vecchio alleatore - Merih ha giocato per Pirlo ormai due stagioni fa, alla Juventus - per fargli il più sincero degli in bocca al lupo. Ecco la foto pubblicata sui social dal difensore dell'Atalanta.