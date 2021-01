è stato beffato dall'ex compagno Arturo Vidal: "Ha fatto una grande partita - ha detto l'allenatore bianconero ai microfoni di Juventus tv - ce l'aspettavamo perché lo conosciamo benissimo e sappiamo quello che può dare in campo. Inoltre è riuscito anche a fare un bellissimo gol. Gli faccio i complimenti. La partita l'avevamo preparata in un modo, ma ci sono mancate la rabbia e l'intensità che ha avuto l'Inter; dobbiamo avere più voglia di vincere e lottare, se entri in campo con la paura è tutto più difficile. La squadra deve migliorare, purtroppo capita di affrontare questo tipo di partite. Ora dobbiamo cancellare la partita con l'Inter perché mercoledì avremo una gara importante.