1









Andrea Pirlo e un grido d'aiuto molto chiaro: questa squadra non ha giocatori di personalità. Le parole 'incriminate' stanno facendo il giro del web, ecco quanto ha dichiarato a Sky: "Non sono preoccupato per l'andamento in campionato, ma dobbiamo iniziare a capire che le partite vanno avanti, che i punti persi iniziano ad essere tanti e bisogna cambiare velocemente rotta. Serve un'altra mentalità e una personalità diversa: le partite non sono tutte uguali, dobbiamo iniziare a capire che quando c'è un calcio d'angolo alla fine bisogna saperlo gestire e non batterlo velocemente. Il primo tempo dovevamo chiuderlo in vantaggio... Abbiamo giocatori giovani che devono capire velocemente che le partite vanno gestite in modo diverso".