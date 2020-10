1









Tutti bocciati, ma Pirlo un po' di più. Per La Gazzetta dello Sport, la Juve si trova ancora con il cartello 'Lavori in corso' all'esterno della Continassa, e quello del Maestro è "cantiere grande come il ponte sullo Stretto". Per la Rosea, i bianconeri faticano tanto, paradossalmente molto di più in parità numerica. Per Tuttosport, "Il sistema di gioco anti-Crotone va interpretato. La coppia Chiesa-Kulusevski dialoga già benino. Un dubbio forte: perché non è entrato Dybala?". Infine, il Corriere della Sera è più netto nel giudizio: "La Juve pareggia in contropiede e poi soffre contro una neopromossa".