Il destino di molti attori in casa Juventus è appeso ad un filo, che verrà tagliato da un’estremità o dall’atra in base alle prossime partite. E potrebbe perfino non bastare. Tutti sotto la lente di ingrandimento, da Pirlo ai giocatori passando anche per la dirigenza (Paratici e lo staff sono in scadenza a giugno). Il prossimo passo falso potrebbe essere la goccia che farà traboccare il vaso. Stando a quanto riporta La Stampa, Igor Tudor potrebbe prendere il posto di Pirlo nel caso in cui la Juve non ottenga un risultato positivo contro l’Udinese. Tradotto, senza la vittoria Pirlo potrebbe salutare.