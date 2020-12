Dopo undici giornate di Serie A, Tuttosport fa un primo bilancio dei risultati ottenuti da Pirlo, accostandoli a quelli ottenuto dai suoi predecessori come Sarri e Conte: “Pirlo è imbattuto in campionato (6 vittorie e 5 pareggi) ma ha sei punti in meno della Juventus di Sarri (23 contro 29) a questo punto della stagione. In compenso, se si considerano tutte le partite ufficiali disputate finora, ovvero 17, Pirlo con 11 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta (38 punti) è meglio di Conte (10 vittorie e 7 pareggi per un totale di 37 punti). Pirlo somma gare di campionato e Champions, Conte aveva solo il campionato”.