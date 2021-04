Sarà una Pasqua di... pensieri! Come racconta La Gazzetta dello Sport, il futuro di Pirlo è legato a doppio filo aquanto si vedrà in campo: "In una situazione come questa, forse è normale che gli esperimenti non funzionino - si legge sul quotidiano -. Kulusevski mezzala, alla Ramsey, è sparito dopo l’inizio, Danilo in mezzo ha retto, Bernardeschi è finito sul tabellino solo per la simulazione. In panchina si è notato l’attivismo di Tudor, più del solito a dialogo con Pirlo, ma la Juve ha dato ancora l’impressione di squadra slegata, da psicologo, poco convinta di sé. Andrea Agnelli sicuramente riflette sulla situazione, sa di aver sbagliato diverse scelte ma capire come cambiare è complesso". I prossimi giorni saranno decisivi per quel quarto posto e ovviamente per Andrea Pirlo.