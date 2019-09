Andrea Pirlo, ai margini della Golf Cup organizzata da Vialli e Mauro, ha parlato del suo futuro e del presente della Juventus.



CONTRO LA SLA - "Sempre un piacere essere qui per questa causa così importante. Sono riuscito a tornare, evento importante e contento di far parte di questa associazione".



LA JUVE - "Inter prima alternativa? Il campionato è appena iniziato. C'è tempo per poter lavorare, ma l'Inter è sicuramente la più attrezzata. Sarri? Ha la squadra più forte, ma ci sono giocatori nuovi e un allenatore nuovo. Sono passate solo due giornate. Champions? Ha le potenzialità per andare fino in fondo".



CHIELLINI - "Mancherà tanto. E' il capitano, il leader, si fa sentire in campo. Ma la Juve ha comprato giocatori giovani e bravi, che lo sostituiranno. Abbondanza? Ti devi abituare in una grande squadra, devi far vedere quello che sai fare. Come la Juve, anche il Barcellona e il Real Madrid".



MILAN - "Hanno appena iniziato, Giampaolo è l'allenatore giusto ma ha bisogno di tempo. Maldini e Boban hanno fatto una squadra giovane su indicazioni dell'allenatore. Faranno bene. Ripartire dai giovani è giusto, il livello è questo, problemi anche con l'Uefa, ok ripartire così".



HIGUAIN - "21 sulle sue spalle? Non mi fa nessuno effetto. Contento che sia lui. Secondo me è il partner ideale per Cristiano. Sa far gol, giocatore perfetto".



ALLENATORE - "Futuro in panchina? A fine settembre inizia il corso. Parteciperò e se capita qualcosa d'importante, valuterò. Il mio modello? Pirlo...".