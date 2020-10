La Juventus ci prova per Isco. Come scrivono in Spagna, lo spagnolo è un'esplicita richiesta di Andrea Pirlo, che lo avrebbe già voluto nel mercato di settembre: pronto un nuovo assalto a gennaio, con il Real Madrid che per cederlo chiede circa 40 milioni di euro. Un nome che ritorna di continuo. Pallino prima di Paratici, poi di Allegri e ora carta spendibile anche per Andrea Pirlo, per due motivi: il ruolo di Isco, trequartista perfetto per il suo 3-4-1-2, e per la conoscenza di Cristiano Ronaldo, al cui fianco ha già vinto tutto più di una volta.