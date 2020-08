La Juventus si sta muovendo per regalare a Pirlo il centravanti giusto che possa completare il tridente con Cristiano Ronaldo e Dybala. Secondo Sportitalia le scelte del nuovo allenatore bianconere sono indirizzate verso Edin Dzeko, il bosniaco della Roma per il quale Paratici avrebbe già avviato i primi contatti con il CEO giallorosso Fienga. La Roma ha bisogno di fare cassa per sistemare il bilancio, la Juventus lo sa e lavora per portare l'attaccante a Torino.