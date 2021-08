ha parlato per la prima volta dopo l'esonero dalla Juventus. L'ha fatto ai microfoni del The Athletic, al quale, oltre ad aver raccontato la sua esperienza in bianconero e la sua filosofia di gioco, l'allenatore ha parlato anche del suo futuro dopo non aver trovato una panchina per questa stagione: "Andrò a Parigi e anche a Manchester (per seguire gli allenamenti di Pochettino e Guardiola, ndr). Sono pronto per una nuova avventura".