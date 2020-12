Giornata di vigilia per la Juventus, che è partita per Barcellona dove domani affronterà lo scontro diretto per il primo posto nel girone di Champions. Qualche cambio per Andrea Pirlo rispetto alla vittoria nel derby, conin vantaggio susulla fascia sinistra e il ritorno di Morata - al posto di Dybala - in attacco. Lo spagnolo affiancherà Ronaldo dopo aver scontato il primo turno di squalifica in campionato, l'argentino andrà in panchina pronto a subentrare.