La Juventus è già qualificata agli ottavi di Champions, ma Andrea Pirlo domani sera non vuole fallire contro la Dinamo Kiev. L'allenatore vuole fare risultato dopo il pareggio di Benevento, è stato chiaro anche in conferenza. L'allenatore ha dato anche qualche indizio di formazione, nella quale due fedelissimi come Cuadrado e Danilo potrebbero riposare. Nella testa della Juve c'è anche - e soprattutto, il derby di sabato pomeriggio col Torino.