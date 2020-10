1









Federico Chiesa è arrivato alla Juventus per fare il titolare. Non ci sono dubbi secondo La Gazzetta dello Sport, perché Pirlo vede Chiesa come esterno alto in un modulo super offensivo che comprende anche Kulusevski. L'allenatore dovrà farli convivere tutti e due inserendo anche Dybala e Ronaldo ai quali è quasi impossibile rinunciare. Poi? Poi c'è Alvaro Morata rientrato a Torino e volendo anche Cuadrado, che oggi è un terzino ma il suo ruolo naturale è esterno d'attacco a destra. Idee, spunti ed esperimenti per la nuova Juve, tutta spettacolo e fantasia.