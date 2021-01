Dopo la vittoria della Supercoppa, la Juventus ha voltato pagina ed è già concentrata sulla prossima sfida di campionato contro il Bologna. Andrea Pirlo sta pensando di cambiare qualche giocatore rispetto alla gara col Napoli: dopo tre partite in poco tempo potrebbe riposare il capitano Giorgio Chiellini, a differenza di Bonucci che dovrebbe essere confermato così come Cuadrado e Danilo. Un recupero in extremis di Alex Sandro o De Ligt potrebbero far riposare qualche altro titolare.