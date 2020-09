Andrea Pirlo non perde tempo. Quando la Juve ha deciso di puntare su Alvaro Morata, il nuovo allenatore bianconero ha subito chiamato il suo ex compagno: Pirlo gli ha detto che non vede l'ora di averlo a disposizione - potrebbe essere schierato già per la gara di domenica sera contro la Roma - e gli ha spiegato le idee tattiche nelle quali vuole inserirlo. Dopo una lunga telenovela con tanti nomi accostati alla Juve, Pirlo può finalmente abbracciare il suo attaccante: Morata è tornato in bianconero.