Matthijs de Ligt è pronto al debutto nella nuova Juve di Pirlo. Il difensore olandese non è ancora mai sceso in campo in questa stagione nella quale stava recuperando dall'operazione alla spalla. Ora però è arrivato il suo momento, secondo La Gazzetta dello Sport è arrivato anche il via libero dei medici e l'allenatore sta pensando di lanciarlo dal primo minuto contro il Cagliari. De Ligt torna dopo tre mesi in un momento d'emergenza per la difesa della Juve, nella quale mancano Bonucci e Chiellini e l'unico altro difensore a disposizione è Demiral.