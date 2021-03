3









La richiesta è arrivata direttamente da Andrea Pirlo: serve un playmaker. Un regista. Uno che inventi la giocata, così come era sempre stato lui per Brescia, Inter, Milan, Juventus. Per una vita, insomma. Durante la quale ha accumulato così tanta esperienza che sarebbe quasi ingiusto non avere un progetto di giocatore al quale passare tutta questa sapienza. Ecco: potrà averlo, forse presto. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juve pensa fortissimamente a Manuel Locatelli, centrocampista centrale del Sassuolo e della Nazionale.



LA SCORSA ESTATE - Non è certamente un nome sconosciuto, soprattutto ai piani alti della Continassa. Nella scorsa estate, Paratici aveva infatti fatto un tentativo, salvo poi ritirarsi davanti alle richieste dei neroverdi da 40 milioni di euro. Soprattutto, nessuna possibilità per prestito con diritto, solo la cessione a titolo definitivo. Locatelli sta continuando a crescere, comunque. E la Juve non l'ha perso di vista.



PRIMA LE CESSIONI - Ci riproveranno. Magari chiedendo le stesse condizioni. Prima, come racconta Gazzetta, Paratici e Cherubini devono trovare una sistemazione a chi è in procinto di partire. Ramsey è il primo nome, occhio anche a Bentancur. Un altro nome interessante può essere Aouar, sebbene sia più caro: per il francese, si tocca quota 55-60 milioni di euro...