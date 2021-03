3







di Nicolò Vallone

"In questa stagione Paulo Dybala ha giocato solo 7 partite da titolare su 50 in totale". Queste le parole di Andra Pirlo nella parte finale della conferenza stampa pre-Cagliari. Un modo per far capire efficacemente, per dare una drammatica concretezza numerica, di quanto sia stata importante in negativo l'assenza dell'attaccante argentino in questa difficile annata.



Andando a fare i conti con precisione, però, dobbiamo correggere l'allenatore della Juventus: il calcolo giusto è di 10 gare dal 1' (8 in Serie A e due in Champions League) su 38. E se anche si riferisse solo al campionato, potremmo accettare che 7 sia il risultato di 8 meno la partita col Sassuolo, che Dybala non ha completato perché uscito per infortunio. Ma pure accettando questa forzata interpretazione, il bilancino non sarebbe di 7 su 50 ma di 7 su 25 (tanti sono i match di campionato disputati finora dalla Juve). Insomma, come la si metta la si metta, i numeri reali sono sempre eloquenti, ma un po' meno larghi rispetto a quanto affermato da Pirlo. Ora, se già la realtà effettiva (10 partite su 38 o 7 su 25 che sia) basta a render bene l'idea di quanto abbia inciso la "mancanza di Joya" nel cammino juventino, che bisogno c'è di gonfiarla?



Non vorremmo che Pirlo, dietro il profilo di tranquillità e aplomb che mostra sempre, iniziasse a soffrire il peso della pressione su di sé. Tanto da sentire il bisogno, per l'appunto, di gonfiare dei numeri che non avrebbero bisogno di essere gonfiati, per sottolineare e rafforzare quello che può essere un suo alibi, ossia l'assenza prolungata di un giocatore del calibro di Dybala.



Ripetiamo: sicuramente non aver potuto contare su Dybala è un'attenuante. E proprio per questo, vedere che Pirlo sente comunque la necessità di fare un'iperbole su quel dato dà da pensare. Forza mister, le tue idee di calcio sono valide, hai bisogno di maturare l'esperienza necessaria in panchina e forzare scelte non solo tattiche ma persino verbali è un campanello che non vorremmo sentire. E forza Paulo, non solo il tuo allenatore ma tutta la Juve ha bisogno di riaverti come la scorsa stagione!