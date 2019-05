Andrea Pirlo, presente come opinionista Sky a Madrid, è tornato a parlare della finale di Champions League giocata nel 2015 con la maglia della Juventus. "Avevamo la sensazione di poterla portare a casa, perché quando giochi una finale la giochi per vincerla", spiega l'ex centrocampista bianconero: "Non eravamo i favoriti perché il Barcellona quell'anno era davvero forte. Ricordo che avevamo subito tanto nel primo tempo, però nella ripresa avevamo trovato il pareggio e creato anche le occasioni per vincerla. Purtroppo non è andata così, ci sono episodi che stravolgono il risultato".