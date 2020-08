1









Andrea Pirlo festeggia il suo nuovo ruolo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il neo allenatore della Juventus si è spostato in Versilia per qualche giorno di vacanza, ieri sera ha cenato a casa di Gianpaolo Pazzini assieme ad un altro ex Milan: Daniele Bonera. Con loro anche Manuel Montipò, agente che era presente alla firma assieme a Tullio Tinti,



STAFF - E intanto Pirlo sta costruendo passo passo il suo staff. Roberto Baronio sarà il vice, mentre l'ex match analyst della Nazionale Antonio Gagliardi resterà nello staff con lo stesso ruolo. Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, è difficile che possano restare sia Giovanni Martusciello (già vice di Sarri) che Daniele Tognaccini, che Pirlo conosce molto bene dai tempi del Milan. Il nuovo capo preparatori della Juve dovrebbe essere Paolo Bertelli, in uscita dalla Sampdoria.