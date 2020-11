Intervenuto ai microfoni di Juventus tv, l'allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha presentato la partita di domani col Ferencvaros: "E' una gara importantissima per il girone, affrontiamo una buona squadra che viene da due ottime prestazioni contro Barcellona e Dinamo Kiev. E' inutile guardare il risultato della partita col Barça, perché fino al gol di Messi erano in partita facendo vedere anche un bel gioco. Abbiamo studiato il Ferencvaros, sappiamo che non sarà una gara semplice. Sono più tecnici e veloci rispetto alla Dinamo, giocano sempre il pallone e proveranno a giocare all'attacco per metterci in difficoltà". Sulla vittoria con lo Spezia: "I successi danno sempre serenità, ma dobbiamo continuare a lavorare in tranquillità. Ci alleniamo con l'obiettivo di continuare il nostro calcio".