Tutti ad inizio anno non aspettavano altro di vedere in campo il tridente pesante, Ronaldo-Dybala-Morata. Gol, qualità, fantasia e movimento, ma soprattutto tanti sogni di gloria con quei tre in campi. Purtroppo, per molteplici motivi, non si è quasi mai visti, soprattutto per la prolungata assenza della Joya. Adesso che l’argentino è tornato, Pirlo ha risposto in conferenza stampa sull’argomento: "Sì, spero di averli tutti al massimo. Magari ci sarà spazio per vedere Ronaldo, Morata e Dybala insieme".